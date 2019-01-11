Жители Техаса встретили Дональда Трампа массовыми протестами

Американцы встретили массовыми протестами Дональда Трампа, который прибыл в Техас, чтобы лично проинспектировать ситуацию на южной границе. Жители штата вышли на митинги против строительства стены - она должна стать барьером на американо-мексиканской границе. Акции протеста проходят и в столице США. Несколько сотен госслужащих в Вашингтоне вышли на демонстрацию, скандируя "Мы хотим работать!". У Белого дома собрались члены Нацассоциации управления воздушным движением. К ним присоединились работники аэропортов, пилоты, стюардессы и диспетчеры. Собравшиеся заявили, что нехватка персонала может сказаться на безопасности полетов.