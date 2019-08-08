Жители Туманного Альбиона рискуют ощутить на себе нехватку продовольствия в случае нерегулируемого Брексита. Прежде всего это отразится на поставках свежих овощей и фруктов. Сбой может затянуться на несколько недель или месяцев, отмечается в сообщении британской Федерации производителей продуктов питания и напитков. Она представляет 7 000 компаний. Вероятность Брексита без соглашения с ЕС возросла после того, как новый британский премьер Борис Джонсон заявил, что страна покинет Евросоюз 31 октября независимо от того, удастся ли Лондону и Брюсселю согласовать условия развода. В том случае, если Брексит окажется жестким, предупреждают в Брюсселе, Европейский союз немедленно введет таможенный контроль, что вызовет задержки поставок.