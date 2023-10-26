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Жители Туниса требуют прекратить бомбардировки сектора Газа
Эскалация ситуации на Ближнем Востоке продолжает выливаться в массовые демонстрации по всему миру.
Масштабная акция в поддержку Палестины вспыхнула в Тунисе. Протестующие требуют прекратить бомбардировки сектора Газа. На плакатах - портреты западных политиков, которых активисты называют убийцами.
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