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Жители Туниса требуют прекратить бомбардировки сектора Газа

Эскалация ситуации на Ближнем Востоке продолжает выливаться в массовые демонстрации по всему миру.

Масштабная акция в поддержку Палестины вспыхнула в Тунисе. Протестующие требуют прекратить бомбардировки сектора Газа. На плакатах - портреты западных политиков, которых активисты называют убийцами.

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