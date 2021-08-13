Жители Украины: Беларусь многое сделала и делает для помощи украинским беженцам

Угроз каждый день все больше. Например, только из Украины в любой момент могут завезти как нелегальное оружие, так даже и боевиков. И это несмотря на то что наша страна многое сделала и делает для помощи украинским беженцам: больше, чем власти Незалежной. И это отмечают сами жители Украины.