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Жители Украины: Беларусь многое сделала и делает для помощи украинским беженцам

Угроз каждый день все больше. Например, только из Украины в любой момент могут завезти как нелегальное оружие, так даже и боевиков. И это несмотря на то что наша страна многое сделала и делает для помощи украинским беженцам: больше, чем власти Незалежной. И это отмечают сами жители Украины.


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