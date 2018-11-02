Сегодня, в день поминовения усопших, жители Варшавы провели акцию у снесенного мемориала Благодарности Красной армии. Десятки людей пришли почтить память бойцов, отдавших жизнь при освобождении Польши. Там, где еще недавно стоял мемориал, сейчас забор и ровная площадка. Рабочие разрушили конструкцию. Спасти удалось только барельеф красноармейца. В Польше в рамках закона о запрете пропаганды коммунизма уже снесены десятки памятников советским воинам.