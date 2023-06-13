Крах традиционных ценностей. Жители Великобритании возмущены подменой флагов. В одном из городов власти решили украсить улицы в честь так называемого месяца гордости. Национальные флаги заменили на символы ЛГБТ.

Как оказалось, не в восторге от этой "радужной" идеи ни прохожие, ни сами коммунальщики.

