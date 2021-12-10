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Жители Вильнюса поражены счетами за коммуналку
Жители Вильнюса начали получать ноябрьские платежки за первый месяц отопительного сезона. И местные СМИ используют слово «поражены», чтобы описать реакцию горожан на рост тарифов. Только обогрев квартиры площадью в 65 квадратных метров обойдется в 85 евро. Вильнюсские теплосети ссылаются на то, что во всем мире наблюдается рост цен на энергоносители. Горожанам предлагают оплачивать коммуналку в рассрочку, а недоплату погасить позже.
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