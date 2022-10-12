Жители Вильнюса в панике: тепло - 400 евро, вода - 100 евро

Зима близко и многих литовцев бросает в жар и совсем не от горячих батарей. Жители одного из микрорайонов Вильнюса поняли, что они не могут рассчитывать на обещанные властями на время отопительного сезона компенсации. Тепло им будет обходиться в 400 евро, а горячая вода - в 100 и более. Не учтены и расходы на электричество, которые будут непредсказуемо высокими, ведь тарифы привязаны к котировкам норвежской биржи. Жители Вильнюса в панике. Отопительный сезон в стране еще толком не начался, а потому невозможно предсказать, где еще система компенсаций даст сбой.