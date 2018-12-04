Жители Японии в начале декабря готовятся к внезапному пляжному сезону

Так и до цветения сакуры недалеко! Жители Японии готовятся к внезапному пляжному сезону. В страну пришло лето! Аномально жаркая погода установилась на большей части острова. В некоторых префектурах столбик термометра взлетел до плюс 26 градусов, в Токио сегодня 22 тепла. К слову, обычная для Японии температура в начале декабря - около 10 выше нуля.