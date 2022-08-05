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Жители ЮАР протестуют против обнищания

Массовые протесты в Южной Африке: население страны столкнулось с резким ростом цен на продовольствие и электричество, что ввергло в нищету миллионы небогатых граждан. Перед правительственными зданиями манифестанты жгут шины, а полицию забрасывают камнями. Блюстители порядка также не церемонятся с участниками протестов - для разгона толпы применяют слезоточивый газ и дубинки.

ЮАР относится к относительно благополучным странам региона. В соседних государствах положение населения значительно хуже: там жители массово переходят на ведение натурального хозяйства и подножный корм.

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