Жители ЮАР протестуют против обнищания

Массовые протесты в Южной Африке: население страны столкнулось с резким ростом цен на продовольствие и электричество, что ввергло в нищету миллионы небогатых граждан. Перед правительственными зданиями манифестанты жгут шины, а полицию забрасывают камнями. Блюстители порядка также не церемонятся с участниками протестов - для разгона толпы применяют слезоточивый газ и дубинки.