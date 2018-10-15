Жители юга Франции ждут помощи спасателей на крышах домов

В эти минуты на юге Франции проходит спасательная операция. Экстренные службы пытаются спасти людей, которые ждут помощи на крышах своих домов. Из-за сильного напора воды добраться до них на лодке невозможно, а для вертолетов нужна более ясная погода. Отметим, наводнение, вызванное ливнями, стало в регионе сильнейшим за 127 лет.