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Жители юга Италии стали свидетелями двойного торнадо

Крутящиеся воронки в Адриатическом море достигли берега, нанесли ущерб прибрежным деревням. Вихри с корнем вырывали деревья, повредили автомобили, несколько человек получили травмы.

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