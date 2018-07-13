3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Жители южного побережья Австралии, острова Тасмания смогут наблюдать частичное солнечное затмение
Сегодня, в пятницу 13-го, жители южного побережья Австралии, острова Тасмания смогут наблюдать частичное солнечное затмение. Явление будет видно и на части Антарктиды. Солнечное затмение в этот мистический день происходит крайне редко. По информации NASA, последнее солнечное затмение в пятницу 13-го было 44 года назад, а следующее ожидается лишь в 2080 году.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Белорусские таможенники нашли в вещах литовца патроны к огнестрельному оружию
На обновленном участке трассы М8 открылось движение транспорта
В Минскэнерго предупредили минчан о возможном изменении цвета воды в кранах. В чем причина?
Забота о людях: новые скорые и медоборудование получил 432-й военный клинический медцентр
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов