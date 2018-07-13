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Жители южного побережья Австралии, острова Тасмания смогут наблюдать частичное солнечное затмение

Сегодня, в пятницу 13-го, жители южного побережья Австралии, острова Тасмания смогут наблюдать частичное солнечное затмение. Явление будет видно и на части Антарктиды. Солнечное затмение в этот мистический день происходит крайне редко. По информации NASA, последнее солнечное затмение в пятницу 13-го было 44 года назад, а следующее ожидается лишь в 2080 году.

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