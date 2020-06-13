Полиция города сообщает о случаях рэкета. Под контролем протестующих остаются шесть городских кварталов. Вокруг "автономной зоны" они установили пластиковые барьеры и баррикады. Еда закончилась, и жители палаточного лагеря принялись высаживать помидоры.



А во Флориде полицейские разгоняют толпу, не позволяя демонстрантам атаковать проезжающие мимо автомобили. Накануне стражи правопорядка подверглись нападению во время патрулирования - протестующие стали крушить машину скейтбордами.



В центре Майами на митинг на крупной транспортной развязке вышли сотни человек. Полицейские установили кордон, чтобы не пустить толпу на основную магистраль.



