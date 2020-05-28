Жительница Чили в 111 лет вылечилась от COVID-19

Жительница Чили по имени Хуанита живет в доме престарелых, сообщает местный телеканал 24Horas.



Дом престарелых Hogar Italiano находится в коммуне Нуньоа в провинции Сантьяго. В доме были приняты меры безопасности, но это не помогло. 12 апреля у Хуаниты были взяты анализы на коронавирус, и они дали положительный результат.



Оказалось, еще до заражения коронавирусом у Хуаниты были респираторные проблемы. Ей удалось преодолеть инфекцию - последующий тест показал отрицательный результат. В июле женщина собирается отметить 112-й день рождения.



Ранее сообщалось, что самая пожилая жительница Испании - 113-летняя Мария Браниас - тоже смогла вылечиться от COVID-19.



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