Жительница Германии пересела на лошадь из-за роста цен на бензин

Топливный кризис и заоблачные цены на бензин. Европейцы вынуждены искать альтернативу привычным средствам передвижения. В немецком городе Шупбах фермер и инструктор по верховой езде отказалась от автомобиля и теперь ездит на работу на запряженной лошадьми повозке.



Новый, а точнее хорошо забытый старый вид транспорта помогает девушке сэкономить до 250 евро в месяц. Она отмечает: с нынешними ценами на топливо многие перешли бы на гужевой транспорт, если бы городская инфраструктура была более приспособлена к этому.