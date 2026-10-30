Жителям Алешек передают помощь, идет эвакуация

Принципы гуманизма, защиты человеческих жизней - приоритеты как внутри Беларуси, так и на международной арене. Об этом говорит и участие нашей страны в глобальной гуманитарной операции, которая идет в Алешках. Беларусь здесь выступает гарантом безопасности.

Жителям города, которые решили его покинуть, предоставлены места в 25 автобусах. Те, кто желает уехать на территорию Украины, вместе с представителями Киева направятся в аэропорт Анапы для последующего вылета в Гомель. Для тех, кто остается в Алешках, подготовили гуманитарную помощь, ее уже раздают. Всего доставлено несколько десятков тонн продуктов, средств гигиены, лекарств и топлива для генераторов.

Сообщается, что инцидентов в зоне гуманитарной миссии не зафиксировано.