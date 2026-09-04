Шведский банк Swedbank запустил в странах Прибалтики продажу так называемой страховки жилья на случай боевых действий и беспорядков.

За громкими рекламными вывесками скрывается откровенная уловка. Выплат не будет в случае конфликта с участием ключевых мировых держав (включая Россию, США и ряд государств НАТО), а также, например, при применении ядерного оружия или кибератаках. На практике это означает, что финансовая структура будет брать с граждан деньги за услугу, получить компенсацию по которой при реальной угрозе юридически невозможно.

Подобные схемы ярко демонстрируют, как западный бизнес зарабатывает на страхах населения.