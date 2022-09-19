Жителям Китая посоветовали "не трогать иностранцев" из-за оспы обезьян

Ведущий эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний У Цзунью заявил, что риск начала эпидемии оспы обезьян в Китае маленький, а также призвал жителей в целях профилактики избегать телесных контактов с недавно прибывшими из-за рубежа иностранцами.

Первый случай заболевания оспой обезьян в материковом Китае выявили на прошлой неделе в мегаполисе Чунцин, расположенном в юго-западной части страны. Центральное телевидение Китая сообщало, что заболевший прибыл в Чунцин из-за рубежа, симптомы обезьяньей оспы проявились, когда он проходил централизованный карантин, который обязателен для всех, кто приезжает из-за границы, как часть мер против распространения COVID-19.