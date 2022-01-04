Жителям Литвы пришли шокирующие счета за коммуналку

Рекордно дорогой станет нынешняя зима и для жителей Литвы. Население превратилось в коммунальных заложников. Люди не в состоянии оплачивать счета. Только за отопление размер платежа в ноябре составил 120 евро.

Литовцы начали массово требовать правительственные компенсации. С ноября количество обращений возросло вдвое. В Вильнюсе таких требований набралось 15 тыс. Поддержка обошлась столичному бюджету в дополнительные полмиллиона евро. Гражданам, неспособным потянуть коммуналку, разрешили отложить платежи до весны, но погашать долг придется уже с процентами.