3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Жизнь без кофе - о чем британцев предупредили владельцы кофеен
Читатели британского издания The Mirror возмутились тому, что из-за энергетического кризиса им, возможно, придется платить за латте почти в пять раз больше, чем сейчас,сообщает РИА Новости.
Ранее владельцы кофеен в Соединенном Королевстве рассказали, что для выживания бизнеса в условиях резкого подорожания топлива необходимо поднять стоимость чашки латте с 2,9 фунта стерлингов до 14.
По словам пары, владеющей таким заведением в графстве Кент, контракт на электроснабжение в их кофейне истечет в конце года, и вместо 15 тыс. фунтов стерлингов им придется платить 69 тыс. Предприниматели уточнили, чтотолько подняв цены на напиткиони смогут справиться с невероятно большими счетами за ЖКУ.
Президент
Все
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов