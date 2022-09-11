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Жизнь без кофе - о чем британцев предупредили владельцы кофеен

Жизнь без кофе - о чем британцев предупредили владельцы кофеен

Читатели британского издания The Mirror возмутились тому, что из-за энергетического кризиса им, возможно, придется платить за латте почти в пять раз больше, чем сейчас,сообщает РИА Новости.

Ранее владельцы кофеен в Соединенном Королевстве рассказали, что для выживания бизнеса в условиях резкого подорожания топлива необходимо поднять стоимость чашки латте с 2,9 фунта стерлингов до 14.

По словам пары, владеющей таким заведением в графстве Кент, контракт на электроснабжение в их кофейне истечет в конце года, и вместо 15 тыс. фунтов стерлингов им придется платить 69 тыс. Предприниматели уточнили, чтотолько подняв цены на напиткиони смогут справиться с невероятно большими счетами за ЖКУ.

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