Жизнь без кофе - о чем британцев предупредили владельцы кофеен

Читатели британского издания The Mirror возмутились тому, что из-за энергетического кризиса им, возможно, придется платить за латте почти в пять раз больше, чем сейчас,сообщает РИА Новости.

Ранее владельцы кофеен в Соединенном Королевстве рассказали, что для выживания бизнеса в условиях резкого подорожания топлива необходимо поднять стоимость чашки латте с 2,9 фунта стерлингов до 14.

