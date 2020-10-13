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Жизнь Парижа в час пик парализовали протестующие против ужесточения антиковидных мер

Жизнь Парижа сегодня в час пик парализовали протестующие против ужесточения антиковидных мер, которые душат французский бизнес. На улицы вышли десятки представителей ресторанного бизнеса и владельцы отелей. Заторы растянулись на 460 километров и частично перекрыли кольцевую дорогу. Демонстранты требовали от государства дополнительной поддержки. Закрытие баров, ограниченная посадка в ресторанах и отсутствие туристов больно ударили по сфере услуг.

Терпения правоохранителей хватило лишь на час, после чего митинг разогнали.

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