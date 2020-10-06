Жизнь в Украине с каждым новым президентом становится все хуже, считает большинство украинцев - почти 65 %, согласно последнему опросу. Граждане достаточно единодушны, независимо от региона, хотя есть определенные расхождения. Так, в западной части Украины с этим мнением согласились более половины опрошенных. А самым недовольным по отношению к избранной власти регионом оказалась Одесская область - там более 78 % жителей высказались негативно. Напомним, Владимир Зеленский нa пресс-конференции 20 мaя допустил возможность выдвижения нa второй срок.