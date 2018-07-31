Жозеп Боррель: "Европе нужна свежая кровь!"

"Европе нужна свежая кровь!" - с таким громким заявлением выступил министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель. Ситуация с миграцией из Африки в Испанию пока не носит массового характера, однако может помочь предотвратить старение населения - заявил политик. Испания, к слову, лидер по приему мигрантов. Власти приняли более 20 тысяч нелегалов с начала года.