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Жозеп Боррель: Израиль должен учитывать "правила ведения войны"

К ситуации на Ближнем Востоке. По сообщениям ЦАХАЛ, за эту ночь были убиты три командира ХАМАС. После интенсивных ночных боев и бомбардировок окрестностей израильским танкам удалось замкнуть окружение индонезийской больницы на севере анклава. По информации местных СМИ, армия обороны Израиля уничтожила мечеть на Западном берегу реки Иордан - в той части, где пока не идет операция ЦАХАЛ. Число погибших гражданских лиц в Газе превысило 13 тысяч, из них 5 с половиной тысяч - дети.

Подобная тактика ведения боевых действий вызвала резонанс даже в ЕС. Глава дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Израиль должен учитывать "правила ведения войны" при бомбардировках Газы.

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