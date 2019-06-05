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Журнал Forbes назвал певицу Рианну самой богатой исполнительницей в мире

Ее состояние оценивают в 600 миллионов долларов. На втором месте Мадонна, у нее на 30 миллионов меньше. Основной доход Рианна получает не от музыки, а от продажи косметики. А теперь певица создает и свой модный дом.

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