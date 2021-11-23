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Журнал The National Interest: Попытка организации цветной революции в Беларуси стала провалом внешней политики США
Попытка организации цветной революции в Беларуси стала провалом внешней политики США. Об этом пишет американский журнал The National Interest. Вместо укрепления отношений с Минском Вашингтон хотел устранить неудобного политика и посадить за руль управления страной свою марионетку. Для этого в прошлом году в Минске организовали протесты. С этой же целью вводятся пакеты санкций. National Interest отмечает, что цветная революция в Беларуси сорвалась из-за успешной мобилизации Александром Лукашенко исполнительной власти, которая и предотвратила белорусский майдан. Американский журнал признает: сейчас Президент Беларуси укрепил свою популярность внутри страны. Любые будущие попытки перезагрузки с Минском теперь потребуют больших усилий. Такая ситуация создана самим Западом, заключает National Interest.
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