Попытка организации цветной революции в Беларуси стала провалом внешней политики США. Об этом пишет американский журнал The National Interest. Вместо укрепления отношений с Минском Вашингтон хотел устранить неудобного политика и посадить за руль управления страной свою марионетку. Для этого в прошлом году в Минске организовали протесты. С этой же целью вводятся пакеты санкций. National Interest отмечает, что цветная революция в Беларуси сорвалась из-за успешной мобилизации Александром Лукашенко исполнительной власти, которая и предотвратила белорусский майдан. Американский журнал признает: сейчас Президент Беларуси укрепил свою популярность внутри страны. Любые будущие попытки перезагрузки с Минском теперь потребуют больших усилий. Такая ситуация создана самим Западом, заключает National Interest.