Журналист Алексеев: Пожилым людям в Латвии не прожить без помощи семьи

В Латвии государство неспособно обеспечить пожилых людей: денег в бюджете не хватает, население стремительно сокращается, а власти вместо поиска выхода предлагают поднять пенсионный возраст едва ли не до 70 лет.

Юрий Алексеев, журналист (Латвия):

"Сейчас в Латвии идет такая "терка": надо бы пенсионный возраст увеличить (сейчас 65 лет) до 68 как минимум, а лучше до 70, потому что денег-то нет. Рождаемость в Латвии ниже смертности в три раза, то есть, умирает в три раза больше, чем рождается, соответственно, пенсионеров там слишком много, а работающих людей, чтобы платить налоги и выплачивать пенсионерам пенсии, не хватает, поэтому давайте будем пенсии платить уже после смерти".