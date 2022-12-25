Журналист Аббаси пригрозил Киеву возвратом к доиндустриальной эпохе в случае атаки на Иран

Украина отправится в доиндустриальную эпоху, если будет угрожать национальной безопасности Ирана, заявил журналист из исламской республики Реза Аббаси. Об этом пишет РИА Новости.

"Малейшее действие, которое поставит под угрозу безопасность иранского народа, вернет Киев в доиндустриальную эпоху. Это не угроза, это предупреждение", -написал журналист в Twitter.

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал уничтожить места производства оружия в Иране "из-за сотрудничества Москвы и Тегерана".

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани назвал заявления украинских властей о передаче беспилотников России необоснованными. Дипломат подтвердил, что Тегеран не поставлял дроны какой-либо стороне конфликта.