Журналист США о политике Байдена: Мы пережили зиму болезней и смерти, чтобы застать весну голода и недоедания

Нехватка продовольствия - то, с чем наша страна не сталкивалась уже 90 с лишним лет. И президент просто отмахивается от этой проблемы, как будто это нормально. Нам удалось пережить байденовскую зиму болезней и смерти только для того, чтобы застать весну голода и недоедания. Вы можете себе представить, что запланировал Байден на лето?

Майкл Ноулз, ведущий, журналист The Daily Wire (США)