ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Журналист США о политике Байдена: Мы пережили зиму болезней и смерти, чтобы застать весну голода и недоедания

Политика Вашингтона грозит невиданной нехваткой продовольствия и для США. Как пишет интернет-издание Daily Wire, Байден у власти уже 14 месяцев. И за это время инфляция достигла 40-летнего максимума. Цены на бензин побили исторический рекорд.

Нехватка продовольствия - то, с чем наша страна не сталкивалась уже 90 с лишним лет. И президент просто отмахивается от этой проблемы, как будто это нормально. Нам удалось пережить байденовскую зиму болезней и смерти только для того, чтобы застать весну голода и недоедания. Вы можете себе представить, что запланировал Байден на лето?
Майкл Ноулз, ведущий, журналист The Daily Wire (США)


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все