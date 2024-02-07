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Журналист Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина
Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у Президента России Владимира Путина. Оно длилось два часа. Такое заявление сделал блогер и журналист из США Алекс Джонс, пишет sb.by.
Информацию о состоявшемся интервью Джонс озвучил в видеоролике. "Такер заявил, что взял интервью у Путина. Он только что мне написал: "Это удивительно. Интервью длится два часа", - поделился он в видео, размещенном в соцсети.
По его словам, Такер Карлсон "очень скоро опубликует интервью" и "не собирается откладывать публикацию" материала. "Это войдет в историю. Мы пытаемся остановить третью мировую войну", - добавил Джонс.
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