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Журналиста вышвырнули с пресс-конференции в США из-за вопроса о преступлениях Пентагона
С одной из пресс-конференций в Соединенных Штатах силой вышвырнули журналиста. Тайлер Хансон попытался задать бывшему советнику по нацбезопасности (Болтону) вопрос о преступлениях Пентагона в Ираке и Афганистане. Свои последние слова журналист выкрикивал из коридора.
Болтон остается близок к Белому дому, а бегство из Афганистана в Вашингтоне до сих пор переживают очень тяжело. Как известно, оттуда американская армия эвакуировалась так быстро, что бросила оружия на 85 миллиардов долларов, тысячу своих сограждан и десятки тысяч сотрудничавших с оккупационными силами афганцев. Воспоминания об этом так невыносимы, очевидно, что чиновники порой забывают про святость свободы слова и конституционные права граждан.
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