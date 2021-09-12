3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Журналисты CNN выяснили, что спецслужбы Украины пытались обманным путем заманить к себе на территорию 33 россиян, бойцов "ЧВК Вагнера"
Украина оказалась в эпицентре шокирующего разоблачения американского CNN. Журналисты выяснили, что спецслужбы Украины пытались обманным путем заманить к себе на территорию 33 россиян, бойцов "ЧВК Вагнера". Им предложили якобы работу в Венесуэле. А на деле хотели переправить в Киев и предать суду за якобы преступления на юго-востоке Украины.
Факты преступлений еще предстоит проверить и доказать, как бы это не оказалось очередным вбросом. Но сам факт такой провокации уже настораживает. Важная деталь в расследовании американских СМИ - это причастность ЦРУ к спецоперации.
ФСБ России подтвердила сообщения американского телеканала CNN об участии ЦРУ в прошлогодней операции по задержанию 33 россиян. По сообщению спецслужб, главной целью провокации был разрыв отношений Беларуси и России. Неслучайно ее проводили перед самыми выборами президента.
Действия спецслужб Украины - не что иное, как акты государственного терроризма, считают в ФСБ
А ведь и правда, сколько людей могли бы пострадать от действий наемников в той же Украине и Венесуэле, если бы не белорусские силовики, которые тогда сорвали планы западной коалиции. Момент задержания наемников белорусским спецназом показали в эфире CNN.
Интересно,откуда у украинских властей столько времени на разработку провокаций, о какой безопасности недавно договаривался с Байденом Зеленский, если тарифы на отопление и горячую воду в Украине взлетят еще на 70 %. И это после предыдущего рекордного подорожания.
По расчетам украинской организации защиты потребителей услуг,в новый осенне-зимний сезон только за отопление однокомнатной квартиры в Киевепридется выложить под 80 долларов. При этом услуги ЖКХтоже вырастут на 40 %. Зима может быть лютой.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Этот бизнес станет прозрачным" - Станкевич о работе такси в Беларуси
Военно-патриотическому клубу "Стрела" исполнился год. Лучшим воспитанникам вручены грамоты
Вольфович: Беларусь демонстрирует инициативу к решению проблемы нелегальной миграции
Лишат ли Марин Ле Пен права участвовать в президентских выборах во Франции, рассказал Бояшов
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября