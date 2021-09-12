Журналисты CNN выяснили, что спецслужбы Украины пытались обманным путем заманить к себе на территорию 33 россиян, бойцов "ЧВК Вагнера"

Украина оказалась в эпицентре шокирующего разоблачения американского CNN. Журналисты выяснили, что спецслужбы Украины пытались обманным путем заманить к себе на территорию 33 россиян, бойцов "ЧВК Вагнера". Им предложили якобы работу в Венесуэле. А на деле хотели переправить в Киев и предать суду за якобы преступления на юго-востоке Украины.



Факты преступлений еще предстоит проверить и доказать, как бы это не оказалось очередным вбросом. Но сам факт такой провокации уже настораживает. Важная деталь в расследовании американских СМИ - это причастность ЦРУ к спецоперации.



ФСБ России подтвердила сообщения американского телеканала CNN об участии ЦРУ в прошлогодней операции по задержанию 33 россиян. По сообщению спецслужб, главной целью провокации был разрыв отношений Беларуси и России. Неслучайно ее проводили перед самыми выборами президента.

