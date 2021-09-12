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Журналисты CNN выяснили, что спецслужбы Украины пытались обманным путем заманить к себе на территорию 33 россиян, бойцов "ЧВК Вагнера"

Украина оказалась в эпицентре шокирующего разоблачения американского CNN. Журналисты выяснили, что спецслужбы Украины пытались обманным путем заманить к себе на территорию 33 россиян, бойцов "ЧВК Вагнера". Им предложили якобы работу в Венесуэле. А на деле хотели переправить в Киев и предать суду за якобы преступления на юго-востоке Украины.

Факты преступлений еще предстоит проверить и доказать, как бы это не оказалось очередным вбросом. Но сам факт такой провокации уже настораживает. Важная деталь в расследовании американских СМИ - это причастность ЦРУ к спецоперации.

ФСБ России подтвердила сообщения американского телеканала CNN об участии ЦРУ в прошлогодней операции по задержанию 33 россиян. По сообщению спецслужб, главной целью провокации был разрыв отношений Беларуси и России. Неслучайно ее проводили перед самыми выборами президента.


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Действия спецслужб Украины - не что иное, как акты государственного терроризма, считают в ФСБ

А ведь и правда, сколько людей могли бы пострадать от действий наемников в той же Украине и Венесуэле, если бы не белорусские силовики, которые тогда сорвали планы западной коалиции. Момент задержания наемников белорусским спецназом показали в эфире CNN.

Интересно,откуда у украинских властей столько времени на разработку провокаций, о какой безопасности недавно договаривался с Байденом Зеленский, если тарифы на отопление и горячую воду в Украине взлетят еще на 70 %. И это после предыдущего рекордного подорожания.

По расчетам украинской организации защиты потребителей услуг,в новый осенне-зимний сезон только за отопление однокомнатной квартиры в Киевепридется выложить под 80 долларов. При этом услуги ЖКХтоже вырастут на 40 %. Зима может быть лютой.

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