Журналисты обсуждают детали одежды и меню на встрече Трампа и Ким Чен Ына

Несмотря на важность момента, журналисты обратили особое внимание на детали организации саммита. Дональд Трамп известен своими неординарными рукопожатиями и игрой, кто кого перетянет. В этот раз приветствие длилось ровно 12 секунд. Оба лидера улыбались. После американский лидер похлопал главу Северной Кореи по плечу.

Для саммита Трамп выбрал свой привычный красный галстук, Ким Чен Ын был одет в традиционный черный френч.

Когда официальная часть завершилась, президент США решил показать своему коллеге бронированный служебный автомобиль с кодовым названием "Зверь". Глава КНДР даже заглянул в салон "кадиллака". А в это время фотограф и видеооператор не поделили место у машины и едва не подрались за удачный ракурс и эксклюзивные кадры.