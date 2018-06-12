3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Журналисты обсуждают детали одежды и меню на встрече Трампа и Ким Чен Ына
Несмотря на важность момента, журналисты обратили особое внимание на детали организации саммита. Дональд Трамп известен своими неординарными рукопожатиями и игрой, кто кого перетянет. В этот раз приветствие длилось ровно 12 секунд. Оба лидера улыбались. После американский лидер похлопал главу Северной Кореи по плечу.
Для саммита Трамп выбрал свой привычный красный галстук, Ким Чен Ын был одет в традиционный черный френч.
Когда официальная часть завершилась, президент США решил показать своему коллеге бронированный служебный автомобиль с кодовым названием "Зверь". Глава КНДР даже заглянул в салон "кадиллака". А в это время фотограф и видеооператор не поделили место у машины и едва не подрались за удачный ракурс и эксклюзивные кадры.
Позднее лидеры двух стран отправились на рабочий обед. В президентском меню был традиционный коктейль из креветок с салатом из авокадо, говяжьи ребрышки с картофелем, брокколи, свинина с рисом и тушеная треска с овощами. На десерт - тарталетки с шоколадной глазурью, ванильное мороженое с вишневым пюре и торт.
Президент
Все
Конференция по безопасности и "Дожинки" в Мостах - неделя Президента в рубрике "Время Первого"
Александр Лукашенко побывал на "Дожинках" в Мостах
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Политика
Все
Общество
Все
150 т гуманитарного груза - "Белая Русь" оказала помощь людям в пострадавших регионах России
Ряды БСЖ пополнились сотрудницами концерна "Белнефтехим"
Дрифтеры со всего мира съехались в Беларусь. Расскажем, зачем
"Мы продолжаем движение к сохранению мира". Участники о конференции по евразийской безопасности
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов