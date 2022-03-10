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Журналисты оценили перспективы США свалиться в пропасть

Игра в долгую... по отказу от доллара. Американские СМИ бьют тревогу - Байден через санкции приблизил крах империи и вечнозеленой валюты. Пока Европа и США стонут от подорожавшего бензина, ряд журналистов пошли дальше и оценили перспективы страны свалиться в пропасть: госдолг США составляет более 30 триллионов долларов. Огромная задолженность Америки ведет к окончанию эпохи однополярного мира.

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