Журналисты оценили перспективы США свалиться в пропасть

Игра в долгую... по отказу от доллара. Американские СМИ бьют тревогу - Байден через санкции приблизил крах империи и вечнозеленой валюты. Пока Европа и США стонут от подорожавшего бензина, ряд журналистов пошли дальше и оценили перспективы страны свалиться в пропасть: госдолг США составляет более 30 триллионов долларов. Огромная задолженность Америки ведет к окончанию эпохи однополярного мира.