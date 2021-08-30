Журналисты попавших под санкции украинских СМИ протестуют против закрытия ряда телеканалов

В центре Киева проходит митинг за свободу слова. Журналисты попавших под санкции украинских СМИ вышли к зданию посольства США, чтобы выразить протест против закрытия ряда телеканалов.



В диппредставительство передано письмо с жалобой на незаконные действия украинской власти в отношении представителей СМИ.В начале февраля "112 Украина", NewsOne и ZIK были закрыты. Журналисты создали новый телеканал "Первый независимый", однако по указанию властей через час после начала эфира провайдеры отключили спутниковое вещание. На днях ситуацию со свободой слова в Украине прокомментировала мониторинговая миссия ООН по правам человека. В сообщении говорится, что "решение о закрытиипротиворечит международным стандартам".