Жуткая авария на северо-западе Турции. В ДТП попали 32 машины

1 человек погиб, 15 получили серьезные травмы. Десяткам оказали медики помощь на месте. Причиной стало топливо из грузовика, разлитое на дороге. Из-за этого в аварию попали 2 пассажирских автобуса, 2 микроавтобуса и 27 легковушек. Полиция ведет поиски машины-виновника и ее водителя.