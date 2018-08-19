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Жуткая авария на северо-западе Турции. В ДТП попали 32 машины

1 человек погиб, 15 получили серьезные травмы. Десяткам оказали медики помощь на месте. Причиной стало топливо из грузовика, разлитое на дороге. Из-за этого в аварию попали 2 пассажирских автобуса, 2 микроавтобуса и 27 легковушек. Полиция ведет поиски машины-виновника и ее водителя.

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