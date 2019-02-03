Жуткая авария. В Калужской области опрокинулся автобус, который перевозил детей

В салоне находилось 48 человек, в том числе 33 ребенок. Ребята ехали выступать на конкурсе. Погибли 7 человек, среди них четверо несовершеннолетних. 32 пострадали. Поисково-спасательные работы на месте ДТП уже завершены. Некоторых пассажиров, как сообщается, пришлось извлекать из искореженного автобуса при помощи спецтехники. Рассматриваются несколько версий аварии. По одной, водитель не справился с управлением, и машину занесло на скользкой дороге. По другой, к трагедии могла привести техническая неисправность. Как стало известно, по документам автобус был в порядке, но пробег у него большой. С водителем сейчас работают следователи. Ему грозит до семи лет тюрьмы.