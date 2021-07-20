Жуткие кадры из Китая - в воздух фактически взлетел завод по производству алюминиевых сплавов. Взрыв случился в городе Дэнфэн в провинции Хэнань. ЧП произошло из-за паводка. Вода попала на территорию предприятия, после чего произошел взрыв высокотемпературного раствора в резервуаре для сплава. К счастью, работников завода успели эвакуировать.