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Жуткие кадры: редкое и страшное природное явление зафиксировали в Калифорнии

Жуткие кадры приходят из Калифорнии. В американском штате зафиксировали редкое и страшное природное явление. Местные жители активно распространяют видео огненного торнадо. Стихия сжигает все на своем пути.

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