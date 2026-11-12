"Зима будет точно тяжелой": киевлян призывают готовиться к дефициту электроэнергии

"Зима будет точно тяжелой" - с таким заявлением выступил офис Зеленского. Киевлян призывают запасаться водой и всем необходимым.

В городе отключают наружное освещение из-за дефицита электроэнергии в энергосистеме. Ожидается, что зимой света не будет от 12 до 20 часов в сутки.

Жители массово покидают левый берег Киева. Как пишут украинские СМИ, с наступлением холодов в данном районе города количество предложений аренды квартир значительно выросло.

Из столицы люди стремятся переехать в Ужгород, поближе к границе со Словакией.