"Зима будет точно тяжелой": киевлян призывают готовиться к дефициту электроэнергии
"Зима будет точно тяжелой" - с таким заявлением выступил офис Зеленского. Киевлян призывают запасаться водой и всем необходимым.
В городе отключают наружное освещение из-за дефицита электроэнергии в энергосистеме. Ожидается, что зимой света не будет от 12 до 20 часов в сутки.
Жители массово покидают левый берег Киева. Как пишут украинские СМИ, с наступлением холодов в данном районе города количество предложений аренды квартир значительно выросло.
Из столицы люди стремятся переехать в Ужгород, поближе к границе со Словакией.