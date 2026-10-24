Краткий пересказ от ИИ

Европа охвачена протестами. Франция, Италия, Испания, Германия, Бельгия, Португалия, Греция, Британия - везде одна схема: люди выходят на улицы из-за роста цен, дефицита продуктов, миграционного кризиса и космических тарифов на жилье.

Экономисты говорят о ложном росте: ВВП растет за счет оборонных расходов, а реальные отрасли - промышленность, сталелитейное производство, дешевая энергетика - ликвидированы. Военные гиганты наращивают выручку, и идея большой войны в Европе ложится в парадигму развития этого бизнеса. О том, почему старые элиты обречены, кто придет им на смену и чем обернется "зима восстаний", смотрите в подкасте "Волков и Сыч".

Схема протестов едина: перевозчики бастуют, продукты дорожают, полки пустеют. В Италии на площади вышла молодежь. В Польше подняли стоимость арендного жилья на 10 %, и люди вышли, потому что и без того космические цены стали неподъемными для пенсионеров.

Министр энергетики Польши заявил, что пеллетов в стране не хватает, потому что ввели санкции против Беларуси. Но в Латвии их вовсе нет, потому что Польша экспортировала их себе. "Такое европейское единство: вывезли из союзной страны все пеллеты, а те пусть углем топят. Полякам важна Польша. Евросоюз может развалиться на части", - подчеркнул Андрей Сыч.

Доктор экономических наук, преподаватель Варшавской школы экономики Артур Бартошевич отметил, что рост ВВП в Польше на 3-4 % - фикция. "У нас нет идеи развития, мы не говорим об этом. Мы сегодня строим ложный экономический рост, утверждая, что он есть в районе 3-4%, потому что мы тратим деньги на военное оборудование, которое не является развитием. Это исключительно государственные расходы, потому что так важен показной рост ВВП. ВВП - это потребление, инвестиции, чистые экспорты и государственные расходы. И теперь, если посмотреть на это, то оборонный сектор сегодня стал главным локомотивом, который показывает рост экономики. Если бы мы сняли расходы на оборону и на эти покупки, ужасные покупки, которые идут на развитие иностранных отраслей, а не на экономическое развитие Польской Республики, все бы вскрылось. Польские заводы не имеют собственных мощностей. У нас нет сталелитейных заводов, дешевого электричества, технологий, вообще нет возможности производить такую продукцию, потому что в течение многих лет, в течение последних 20-30 лет, мы ликвидировали эти отрасли", - подчеркнул он.

Выручка военных гигантов вроде Rheinmetall выросла в 17 раз. Идея большой войны в Европе ложится в парадигму развития этого бизнеса. "Это тревожно, но пока это путь, который у них есть. Другие сферы не подтягиваются. Военный бизнес процветает, а промышленность и социальная сфера - нет", - резюмировал Алексей Волков.

Старые элиты теряют контроль, а Евросоюз может развалиться на части, потому что все производства закрываются.

Таким образом, Европа стоит на пороге "зимы восстаний". Протесты, дефицит, миграционный кризис и ложный экономический рост подпитывают недовольство. Старые элиты обречены. Военный бизнес процветает, но за его счет живет все меньше людей. И чем закончится этот разворот - новой интеграцией или распадом Евросоюза - пока не знает никто.