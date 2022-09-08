Зима близко: план спасения Европы

В том, что руководители стран Запада работают не в интересах своих людей, убеждаются все больше европейцев. Проявления энергокризиса становятся более зримыми. Все европейские правительства переживают панические атаки, судя по тому, насколько хаотичны и часто бессмысленны меры, которые ими принимаются. Сегодня стало известно, что программу по преодолению кризиса подготовила Еврокомиссия. Вряд ли, однако, этот план станет спасением. Он предполагает еще туже затянуть пояса, а эти пояса уже и без того затянуты настолько туго, что того и гляди сломают позвоночники. Что ждет Запад ближайшей большой зимой, что об этом думают европейцы - разбирался Олег Романов.

Британская "Гардиан" опубликовала материал, в котором изложила основные положения плана континентального спасения, разработанного европейским правительством. Ничего революционного в этой программе нет. В основном все то же: отнять и разделить, еще, конечно, по возможности сэкономить. Потребление электричества предлагается урезать на 5 %. Прибыли энергопоставщиков подлежат конфискации с использованием налогов и последующему переделу.

Нефтяные и газовые компании получают огромную прибыль. Мы предлагаем им сделать солидарный вклад в преодоление этого кризиса. Государства-члены используют эти доходы, чтобы поддержать пострадавших граждан и бизнес. Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии

Одна из фундаментальных идей плана - за кризис должна заплатить Россия: Евросоюз намерен установить предельные цены не только на нефть, но и на газ. Проблема в том, что Россия практически не продает энергоносители на свободном рынке. Тот же газ поставляется по долгосрочным контрактам с фиксированной ценой. Безумие биржевых котировок позволяет наживаться спекулянтам, в основном европейским и американским компаниям, которые получают ископаемое топливо от Газпрома. При этом Россия грозит прекратить поставки, если европейцы попытаются залезть в ее карман. Абсурдность ситуации понятна всем, особенно тем, кто наблюдает за конвульсиями энергорынков Европы со стороны.





Тем, кто недооценивает Россию, я могу сказать: вы совершаете ошибку. Россия - не та страна, к которой можно относиться легкомысленно. Россия отключила газ, цены в Европе резко выросли. Теперь все думают об одном - как пережить зиму. Почему вы не думали об этом раньше? Когда все ведут наступление на Россию, что ей остается, как не использовать свои возможности и оружие? И она их использует. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Новый евростандарт: +19° С и дрова

Пока Евросоюз готовит стратегическую программу экономии, национальные правительства панически урезают, где придется, траты на энергоносители. Получается трагикомично. Если не понимать всю серьезность положения, то можно бы и расхохотаться в голос. У МВД Латвии не будет денег, чтобы оплатить свои октябрьские счета - ведомство собирается урезать закупки спецоборудования. Вероятно, каких-нибудь резиновых дубинок. Но как быть, если замерзшие граждане хлынут зимой на улицы? Одновременно в Риге и Вильнюсе начинают экономить на уличном освещении, включать фонари через один, отключать их ближе к полуночи. Европейцам же в целом предлагается мерзнуть. Итальянские власти урезают температуру в домах до 19 градусов, хотя сознательным гражданам советуют поддерживать +16 в спальнях и +12 в нежилых помещениях. 19 градусов, похоже, становятся обязательным для всех государств стандартом. В Германии относятся к этому стоически и с юмором.

Стратегическая программа экономии по-европейски

В Латвии попечением властей похолодает в детсадах до 20, а по выходным и вовсе до 16. Один из депутатов местного регионального парламента предлагает жечь в печах зерно - холод, видимо, страшнее голода. В Соединенном Королевстве готовятся усыплять животных в зоопарках. Экономия превыше принципов гуманности, которые давно пора сбросить с корабля современности. Новоизбранный премьер Лиз Трасс объявила, что энерготарифы для граждан будут заморожены. Правда, это потребует дополнительных 100 миллиардов фунтов, которые тоже придется где-то изыскать. Ширится и крепнет, становится интернациональным движение "Не плати!". Примеру сотням тысяч британцев готовы последовать миллионы итальянцев и тысячи уже жгут свои жировки.





Последствия санкций

"Жжем счета, поскольку больше не можем позволить себе их оплачивать. Рост цен на продукты питания, на топливо, на большинство других товаров просто шокирует. Сегодня здесь безработные вместе с теми, у кого есть работа. С нами жители Глазго и других европейских стран. Неаполь поднимает голову".

"Дело не в одних только счетах за электричество. Мы буквально голодаем, нам нечем кормить наших детей. Молоко, спагетти, оливковое масло - все подорожало так, что не купишь. Даже фрукты теперь предмет роскоши".

"Политикам плевать на граждан. В газетах печатают фейки про рост ВВП и снижение безработицы. Где это все!? Власти интересуются защитой большого бизнеса и войной. Придумывают пандемии, урезают пособия. Нам что - идти и воровать?"

В начале недели поднялась Германия. Протестами охвачены десятки городов. Проблема еще и в том, что обывателю на обогрев необходимо где-то зарабатывать, а с этим становится все туже. Тяжелая промышленность Европы, где приказала долго жить, а где агонизирует. Металлургические заводы остановлены в Германии и Франции, а в Соединенном Королевстве обещают банкротство 60 % индустриальных предприятий. В Прибалтике останавливает работу все мало-мальски энергоемкое. Вот и литовский завод по производству фосфорных удобрений Lifosa, как объявлено сегодня, закрывается. Надеется выжить сфера услуг, благо, она не так энергоемка, но эпоха дешевых и легких денег миновала. Разбрасывание центробанками денег с вертолетов оказалось плохой идеей.





Мы несколько увеличили цены. Скажем, кофе подорожал на 20-30 центов. К счастью, кофе в Южной Америке подорожал совсем чуть-чуть. Но как быть с электричеством? Цены придется увеличить зимой в разы. Гюнтер Хавелка, владелец кафе (Австрия)

Санкции неэффективны