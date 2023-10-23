Зима будет холодной и темной для Незалежной - украинцы запасаются дровами

В 3-4 раза меньше необходимого количества угля для прохождения отопительного сезона заготовила Украина. Об этом сообщил в своем Telegram-канале экс-премьер-министр страны. По словам Николая Азарова, потребность от 2 до 3 тысяч тонн, а заготовлено лишь 700. Имеющихся запасов просто не хватит на всех украинцев. Он также отмечает и - неготовность страны по запасам газа, кроме того, плановые ремонты не проведены. Украинцы же запасаются дровами.

Ранее в Укрэнерго заявили, что Украина не успеет накопить к зимнему периоду необходимый объем угля и недостаток придется восполнять за счет импорта из Польши и Казахстана.