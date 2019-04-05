Зима неожиданно вернулась в Европу

Сильнейшая снежная буря обрушилась на французские Альпы. Без электричества остались около 50 тысяч домовладений. В департаменте Верхняя Савойя до обесточенных населенных пунктов не могут добраться специалисты - дороги завалены упавшими деревьями.



Снег выпал и в Пьемонте, а также других регионах на севере Италии. Высота снежного покрова составила сто сантиметров. На остальной части Италии шли дожди, которые сопровождались сильным ветром.