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Зима по-прежнему хозяйничает в Москве

Последний снегопад стал сильнейшим за последние 140 лет! В некоторых районах столицы России за сутки выпало до 14-ти миллиметров осадков. Непогода принесла множество неудобств - отменены десятки авиарейсов, нарушено железнодорожное сообщение, с перебоями ходит общественный транспорт.

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