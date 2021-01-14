Мадрид может стать зоной катастрофы

В Европе - непогода. Небывалый холод и снегопад в Мадриде нанес ущерб в сотни миллионов евро. Власти просят объявить город зоной катастрофы. Пострадали автомобили, здания, магазины, сеть общественного транспорта, гостиничный бизнес.

Зима пришла в Польшу

Второй день подряд обильные снегопады в Польше. В южных провинциях Малопольское и Подкарпатское. Возрастает опасность схода лавин в Татрах. Там объявлен второй уровень опасности.

Испытание снежной стихией