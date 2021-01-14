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Зима пришла в Польшу

Мадрид может стать зоной катастрофы

В Европе - непогода. Небывалый холод и снегопад в Мадриде нанес ущерб в сотни миллионов евро. Власти просят объявить город зоной катастрофы. Пострадали автомобили, здания, магазины, сеть общественного транспорта, гостиничный бизнес.

Зима пришла в Польшу

Второй день подряд обильные снегопады в Польше. В южных провинциях Малопольское и Подкарпатское. Возрастает опасность схода лавин в Татрах. Там объявлен второй уровень опасности.

Испытание снежной стихией

А во Франции те же снегопады блокировали автодороги в ряде горных регионов, в департаментах Верхняя Савойя и Эн. В заносах застряли сотни машин. Водителям потребовалась помощь медиков и спасателей.

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