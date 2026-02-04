3.74 BYN
Зимние испытания наступили для жителей польских городов Гданьска и Сопота
Автор:Редакция news.by
Польские трубопроводы не прошли испытания морозами. Сразу 7 районов Гданьска и 32-тысячный Сопот остались без водоснабжения. Виной всему крупная авария из-за неготовности служб к зиме. Работы ведутся несколько дней. А прогнозы обещают до минус 28.
Поляки, вынужденные таскать воду, разочарованы политикой Туска. В соцсетях вспоминают о подаренных Киеву электрогенераторах, которые там распродают на маркетплейсах.