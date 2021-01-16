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Зимний праздник в зоопарке

Сотрудники зоопарка Коркеасаари в Хельсинки решили устроить зимние праздники для своих подопечных. Они слепили несколько снеговиков, в которых добавили кусочки мяса. Фигурки простояли недолго - животные по достоинству оценили творческий подход к подаче угощений. Росомахи, снежные барсы и тигры с удовольствием попробовали замороженные скульптуры на вкус.

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