Зимний праздник в зоопарке

Сотрудники зоопарка Коркеасаари в Хельсинки решили устроить зимние праздники для своих подопечных. Они слепили несколько снеговиков, в которых добавили кусочки мяса. Фигурки простояли недолго - животные по достоинству оценили творческий подход к подаче угощений. Росомахи, снежные барсы и тигры с удовольствием попробовали замороженные скульптуры на вкус.