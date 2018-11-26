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Зимний шторм накрыл Средний Запад США

Отменены сотни авиарейсов, закрыты многиеавтомагистрали. Тысячи домов остались без света. На дорогах десятки ДТП. ЖителиЧикаго, третьего по величине города США, с трудом добирались до работы из-заметели. А по словам метеорологов, сегодня потеплеет и пойдет дождь. Перепадытемператур могут вызвать обледенение трасс и туманность.

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