Зимний шторм накрыл Средний Запад США

Отменены сотни авиарейсов, закрыты многиеавтомагистрали. Тысячи домов остались без света. На дорогах десятки ДТП. ЖителиЧикаго, третьего по величине города США, с трудом добирались до работы из-заметели. А по словам метеорологов, сегодня потеплеет и пойдет дождь. Перепадытемператур могут вызвать обледенение трасс и туманность.